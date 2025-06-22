Yolsuzlukta yeni perde! Milyonluk satışlar radara girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesi hakkında hazırlanan son MASAK raporunda önemli tespitler yapıldı.

Bu tespitlerden dikkat çeken biri ise İmamoğlu İnşaat'ta "Şantiye şefi" olarak çalışan Baran Gönül isimli şahsın Dilek İmamoğlu adına kayıtlı 3 adet taşınmazı satın almasına ilişkin oldu.

2023'TE KAYNAĞI BELİRSİZ 10 MİLYONA SATIN ALDI

Sabah'ın haberine göre, yapılan incelemelerde Ekrem İmamoğlu'nun ortağı ve yöneticisi olduğu 'Tetra Yapı Endüstri Turizm Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 3 adet taşınmazın 28.02.2023 tarihinde Baran Gönül'e devredildiği görüldü. Baran Gönül söz konusu taşınmazların satın alımı için Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun hesaplarına 01.03.2023 tarihinde toplam 10 milyon TL gönderdiği saptandı.

MASAK uzmanlarınca Baran Gönül'ün Dilek İmamoğlu'na gönderdiği 10 Milyon TL'nin kaynağına yönelik yapılan araştırmada, paranın Baran Gönül tarafından banka hesaplarına elden kaynağı belirtilmeden yatırıldığı belirlendi.

KISA SÜRE SONRA 9 MİLYONA SATTI

Baran Gönül, kaynağı belirsiz olduğu belirlenen 10 milyon TL'yi Dilek İmamoğlu'nun hesaplarına taşınmaz satın alımı adı altında geçirdikten kısa bir süre sonra 17.08.2023-22.09.2023 ve 27.07.2024 tarihlerinde söz konusu taşınmazları hayatın olağan akışına aykırı olarak 1 milyon zararına toplam 9 milyon TL bedelle başka kişilere devrettiği tespit edildi.

MASAK: SATIŞLAR MUVAZALI

Yapılan tespitleri raporlaştırarak savcılığa gönderen MASAK, Baran Gönül'ün Dilek İmamoğlu'na gönderdiği 10 milyon TL ile satın alıp 9 milyon TL'ye başka kişilere devrettiği taşınmazların satın alımının muvazaalı ((Devleti kandırmak amacıyla gerçekte yapılmayacak bir işlemin yapılmış gibi gösterilmesi) olduğu yönünde değerlendirme yaptı. MASAK, Baran Gönül'ün üç taşınmaz devri için elde ettiği toplam tutarın Dilek İmamoğlu'na gönderdiği tutardan daha düşük olmasını da dikkat çekici olarak niteledi.

GİZLİ KASA KÖKSALLA PARA HAREKETLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan, Baran Gönül'ün İmamoğlu'nun para kasalarından olduğu öne sürülen Hüseyin Köksal'ın reklam şirketi 'Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş.' ile yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

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