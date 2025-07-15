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Yolsuzlukta yeni perde! Rüşvet listesi ele geçirildi

Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 şüpheli tutuklanırken, savcılık yazısında ruhsat işleriyle ilgili para alınan isimlerin yer aldığı listenin de ele geçirildiği ifade edildi.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 07:49 - Güncelleme:
Yolsuzlukta yeni perde! Rüşvet listesi ele geçirildi
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 6 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden biri adli kontrol, Başkan Özgür Kabadayı'nın da aralarında olduğu 5 şüpheli ise tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorguları tamamlanan şüphelilerden Başkan Özgür Kabadayı 'Rüşvet almak' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklanırken diğer 4 şüpheli ise 'Rüşvet almak' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgür Kabadayı

Savcılığın sevk yazısında, belediyeye ait ruhsat işlemlerinin hızlandırılması ve çözülmesi karşılığında müteahhitlerden ve vatandaşlardan 15 bin ile 50 bin Euro arasında değişen tutarlarda rüşvet alındığı belirtildi.

Soruşturmada biri gizli olmak üzere toplam 9 tanığın ifadesine başvurulduğu açıklanırken bazı görüşmelerin ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları ve fotoğraflarla belgelendiği vurgulandı.

Şüphelilerden Ali Şafak'ın Metro Garden AVM'de bir kafede rüşvet parasını teslim ettiği ana ilişkin fotoğraflar ve ses kayıtları dosyaya girdi. Tanıkların verdiği bilgilere göre belediyeye 2 milyon 500 bin lira bağış yapıldığı, bazı şüphelilere ise market kartı ve Euro cinsinden para verildiği belirlendi.

Şüpheli Başkan Özgür Kabadayı'nın özel kalemini devreye sokarak ruhsat işlemleri için 35 bin dolar alındığı da aktarıldı. Ayrıca Belediye Yazı İşleri Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonunda, ruhsat işleriyle ilgili para alınan isimlerin yer aldığı listenin de ele geçirildiği kaydedildi. Sevk yazısında, tüm bu ifadeler ve teknik deliller ışığında şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve serbest kalmaları halinde delilleri karartma ve kaçma ihtimallerinin yüksek olduğu anlatıldı.

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