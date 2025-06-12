İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3283
  • EURO
    45,607
  • ALTIN
    4253.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu duruşmaya katılmadı
Güncel

Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu duruşmaya katılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk şüphesiyle tutuklanan eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıkması beklenen duruşmaya katılmadı. Duruşma, 26 Eylül'e ertelendi.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu duruşmaya katılmadı
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, Ekrem İmamoğlu ve avukatları katılmadı.

İmamoğlu'na bilirkişi darbesi

Duruşmada iddianamenin kabul kararını okuyan hakim, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının duruşma yerinin değişmesi üzerine dosyaya dilekçe gönderdiklerini belirtti.

Dilekçede, avukatların, Çağlayan'da olması beklenen duruşmanın yerinin dün Silivri olarak değiştirilmesi nedeniyle duruşmaya katılmayacaklarını belirttikleri öğrenildi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Savcı, İmamoğlu'nun başka suçtan tutuklu bulunması, nakil ve güvenlik açısından zorluk olması ile İstanbul Adliyesi'ndeki duruşma salonun fiziki koşullarının elverişsizliği sebebiyle bir sonraki duruşmanın da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında bulunan salonda yapılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarının usulü itirazları sonrası savunma yapacakları yönündeki mazeretlerinin kabulüne karar verdi.

İstenen ceza belli oldu

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın, mahkemenin salonunun fiziki şartlarının elverişli olmaması ve güvenlik gerekçesiyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan duruşma salonunda yapılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca karara karşı, sanık ve müdafilerine kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul nöbetçi ağır ceza mahkemesine itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.

Duruşma tarihinde İmamoğlu'nun salona hazır bulundurulması için cezaevine müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, şüpheliler lehine karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu'na soruşturma

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği aktarılarak, "Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapılan resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği" değerlendirmesi yapılıyor.

İmamoğlu'nun "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması talep ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.