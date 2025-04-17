İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci KKTC2ye giremeyecek.

İBB'de örgütlü yolsuzluk! İki ayaklı soruşturmada suçlamalar korkunç KKTC Bakanlar Kurulu, kamu yararı ve güvenliği açısından reklam şirketi sahibi Ketenci'nin ülkeye girişini yasakladı.

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında T.C. uyruklu Kaan Ketenci'nin, 'Suç işlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçundan T.C. Hükümeti tarafından arandığının bildirilmesi nedeniyle, kamu yararı ve güvenliği açısından Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca KKTC'ye girişinin yasaklanmasına karar verdi."

YOLSUZLUK VE RÜŞVETTEN TUTUKLANDI!

Firari isim tutuklandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında firari olarak aranırken, KKTC'de gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ketenci'nin suç örgütü elebaşı İmamoğlu ve yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda, söz konusu suçların hiyerarşik yapı içerisinde sürekli işlendiği ve suç örgütünün bu fiillere özgülendiğinin, MASAK, Vergi Denetim Kurulu ön raporu ve tanık beyanlarından tespit edildiği belirtildi.

Ketenci, örgüt elebaşı, yöneticisi ve diğer örgüt üyeleri ile eylem birliği içerisinde hareket eden Ketenci'nin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtilerek, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklandı.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Firari isim KKTC'de yakalandı