Yolsuzluktan tutuklanan Ongun ve Şahan'ın tutukluluğuna itiraz ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

"Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, tutukluluk kararına ilişkin 10. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sundu.

İlk olarak 2019 seçimlerinde CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı "İstanbul İttifakı" söyleminin 2024 seçimlerinde güncellenerek "Türkiye İttifakı" olduğu belirtilen dilekçede, Şahan'ın hiçbir zaman CHP'nin karar verici organlarında görev almadığı ve bu ittifakın şekillenmesinde rol üstlenmediği, bu nedenle de Şahan'a yöneltilen suçlamaların dayanaksız ve hakkında verilen tutuklama kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürüldü.

- MURAT ONGUN'UN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

"Yolsuzluk" soruşturmasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Köksal Bayraktar ile Serkan Günel ise tutukluğa itiraz dilekçesini 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sundu.