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Yolu kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası

Maltepe'de yolu kapatan düğün konvoyundaki araç sürücülerine para cezası kesildi.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 14:15 - Güncelleme:
Yolu kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince, dün Fil Yokuşu mevkisinde düğün konvoyu yapan sürücülerin araçları durdurup yolu trafiğe kapatmalarına ilişkin sosyal medyada ve basında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Ekipler, 34 HDY 134 plakalı araç sürücüsü M.F.İ. ile 07 AKR 376 plakalı araç sürücüsü F.Ü'yü yakaladı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kol ve grup halinde araç kullanırken, diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak", "taşıt yolu üzerinde tünellerde duraklamak veya park etmek", "saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" maddelerinden toplam 4 bin 140 lira para cezası uygulandı.

Haklarında "karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan adli işlem başlatılan 2 sürücü, polis merkezine teslim edildi.

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