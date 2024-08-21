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Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna ceza yağdı

Bursa'da polis, yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna, taşıt yolu üzerinde duraklamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve saygısızca araç kullanmaktan işlem yaptı.

IHA21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna ceza yağdı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ilerleyen düğün konvoyu ana cadde üzerinde yolu kapattı. Araçtan inen gelin ve damat kimseye aldırış etmeden dakikalarca dans etti.

Korna ve konvoy eşliğinde duyarsızca davranan kalabalık trafiktekileri de, mahalleliyi de bezdirdi. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet, sürücüleri tek tek tespit etti. Düğün aracını süren A.G.'ye ve diğer araç sürücüsü A.S.'ye "taşıt yolu üzerinde duraklamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, ve saygısızca araç kullanmaktan" işlem yapılırken, 2 sürücüde psikotekniğe sevk edildi. Öte yandan, aranması olan A.G., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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