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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti

Aydın'da otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti. Sürücü, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

AA16 Temmuz 2021 Cuma 12:36 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 12:36
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Alınan bilgiye göre, B.İ'nin (36) kullandığı 09 EY 025 plakalı otomobil, Aydın - Denizli kara yolu Gölcük Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Selma Mut'a (48) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Ölen kadının eşi Yılmaz Mut, gazetecilere, Germencik ilçesinde çalıştığını, işten çıktıktan sonra yolcu minibüsüne bindiğini, birlikte pazara gitmek için eşini aradığını ve aynı minibüse binmesini istediğini belirterek, eşine minibüse doğru gelirken otomobilin çarptığını söyledi.

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