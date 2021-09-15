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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 02:26 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 02:26
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D-655 Batı Karadeniz Zonguldak-Düzce Bağlantı Yolu'nun Dadalı Köyü mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Nursel Başak'a (50) otomobil çarptı.

Başak, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri, Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin adından Başak'ın cenazesi, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan ve henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekiplerinin, otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

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