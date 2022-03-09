İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2022 Çarşamba / 6 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,471
  • EURO
    15,8315
  • ALTIN
    955.154
  • BIST100
    2011.35
Güncel

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı. Minibüsün altında kalan vatandaş olay yerinde can verdi.

IHA9 Mart 2022 Çarşamba 00:27 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 00:27
ABONE OL

Olay, Ödemiş ilçesi Demircili Mahallesi Benzinlik Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tire'den Ödemiş yönüne giden Mehmet Y. idaresindeki 35 E 4898 plakalı minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Taş'a (64), çarptı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise Eyüp Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Minibüs sürücüsü Mehmet Y. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.