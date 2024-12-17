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Yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

AA17 Aralık 2024 Salı 22:42 - Güncelleme:
Yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Alaattin K. (74) idaresindeki 78 ST 743 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu İsmail Necati Efendi Yurdu önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Özdemir'e (32) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerine gelen anne Aynur Özdemir, sinir krizi geçirdi. Kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Özdemir'in cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Alaattin K. gözaltına alındı.

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