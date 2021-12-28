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Güncel

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya kamyonet çarptı

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Abdullah Yazmacı (77), hayatını kaybetti. Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA28 Aralık 2021 Salı 14:51 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 14:51
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Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yazmacı'ya çarptı. Kazada Yazmacı yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Yazmacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Abdullah Yazmacı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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