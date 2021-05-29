Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu öldü

DHA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:15 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:15

Arnavutköy - Haraççı yolunda dün akşam saatlerinde Mustafa K., 50 ED 709 plakalı otomobiliyle ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Bakan'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan Doğan Bakan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı Doğan Bakan'ı ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Bakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mustafa K., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.