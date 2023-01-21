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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Görkem Mert Onur Yavuz idaresindeki 01 ACA 136 plakalı otomobil Çatalağaç köyü girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çağrıcı 'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan Ali Çağrıcı ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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