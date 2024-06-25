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Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Gaziantep'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Lürbiye Kalender (47) yaşamını yitirdi.

DHA25 Haziran 2024 Salı 10:46 - Güncelleme:
Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
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Kaza, dün gece saatlerinde Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 27 UR 339 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Lürbiye Kalender'e çarptı. Kalender yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Lürbiye Kalender, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Kalender'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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