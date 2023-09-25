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Yolun ortasına atarak kaçtı! Halının içinden çıkan dehşete düşürdü

Pendik'te gecekonduların yoğunlukta bulunduğu bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

IHA25 Eylül 2023 Pazartesi 07:57 - Güncelleme:
Yolun ortasına atarak kaçtı! Halının içinden çıkan dehşete düşürdü
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Olay, saat 22.45 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde yaşandı.

İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki evlerde oturan vatandaşlardan yaşlı bir kadın halıya sarılı bir cesedin yola atıldığını fark etti.

Yaşanılan olay üzerine yaşlı kadın polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafından da giriş ve çıkışı yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin sarıldığı halıyı inceledi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı.

Polis ekipleri olayı gören yaşlı kadının ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

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