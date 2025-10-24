İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

''Yolyemezler Çetesi''ne yasadışı bahis operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi

İstanbul merkezli 4 ilde, kendilerini 'Yolyemezler Çetesi' olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 41 şüpheli gözaltına alındı.

AA24 Ekim 2025 Cuma 07:04 - Güncelleme:
''Yolyemezler Çetesi''ne yasadışı bahis operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Kendilerini "Yolyemezler Çetesi" üyesi bazı şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri, üçüncü kişiler adına banka hesapları üzerinden bahisten elde edilen paraları akladıkları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin örgütlü biçimde birbirleriyle bağlantılı hareket ettikleri, suç görüşmeleri yaptıkları, bahis sitelerine entegre panel sistemi kurdukları, "dış finans evi" olarak tabir edilen evlerde yasa dışı bahis yaptıkları ve aralarında yapılan finansal işlemlerin analizi sonucunda 1,5 milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahse ilişkin para transferleri, suç içerikli görüşmeler ve hesap hareketlerinin tespitinin yanı sıra suçta kullanıldığı değerlendirilen 33 telefon, 30 sim kartı, 3 hard disk, taşınabilir bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.

Diğer delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Antalya, Bayburt ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 4 zanlının ise cezaevinde olduğu belirlendi.

  • Yolyemezler Çetesi
  • operasyon
  • gözaltı

