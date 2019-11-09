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Yönetim Abdullah Avcı'nın savunmasını isteyecek

Denizlispor maçı düşünülerek as oyuncuların Braga'ya götürülmemesi ve Avrupa'ya havlu atılmasına kızan Beşiktaş Başkanı Çebi hocadan savunma isteyecek.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında Braga'ya deplasmanda 3-1 yenilerek gruptan çıkma ihtimali kalmayan Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.
 
Takımın dördüncü maçını da kaybetmesi ve iki maç daha olmasına rağmen Avrupa'ya havlu atılması camiada büyük tepkiye sebep oldu. En çok da grip olduğu için Portekiz'e gidemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi eleştiriliyor. Tecrübeli çalıştırıcı Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Diaby, Ruiz ve N'Koudou'yu rotasyon sebebiyle Braga maçı kadrosuna almamıştı. Dorukhan Toköz ve Douglas'ın sakat olduğu ortamda önemli yıldızların da Braga'ya götürülmemesi üzerine siyah-beyazlı yöneticiler Başkan Ahmet Nur Çebi'ye şikâyetlerini dile getirdi.
 
Çebi rahatsız
 
Avcı'nın Beşiktaş'ın Avrupa hedefinden tamamen vazgeçen bir kadro tercih ettiğini ve Başakşehir'i çalıştırdığı dönemdeki gibi Avrupa'yı ciddiye almadığını savunan yöneticiler "Ligde karşılaşacağımız Denizlispor maçı için mi bu kadar önemli oyuncu Braga'ya götürülmedi? Ligin zayıf takımlarından biriyle hem de evimizde yapacağımız ve çok rahat kazanabileceğimiz maç için Avrupa'yı feda etmiş olduk. Böyle bir tercih Beşiktaş'a yakışmadığı gibi kabul edilemez" sözleriyle tepkide bulundular. Ahmet Nur Çebi'nin de takımın Avrupa'ya dörtte sıfır yaparak elenmesinden dolayı çok rahatsız olduğu ve Abdullah Avcı'dan hastalığını atlatmasından sonra savunmasını isteyeceği öğrenildi.

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