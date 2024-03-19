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Yönetmeliğe aykırı davranan oyuncak firması 2 yıl ithalattan men edildi

Ticaret Bakanlığı, Şah Per Oyuncak Tolga Şahin firmasının ithalatının 2 yıl durdurulmasına karar verdi.

AA19 Mart 2024 Salı 08:55 - Güncelleme:
Yönetmeliğe aykırı davranan oyuncak firması 2 yıl ithalattan men edildi
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Bakanlık tarafından hazırlanan İthalattan Süreli Men Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Şah Per Oyuncak Tolga Şahin firması ithalattan 2 yıl men edildi.

Firmanın bugünden önce açılmış akreditifleri, peşin olarak dövizi satılmış işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç veya bedeli transfer edilmiş belge mukabili işlemleri, çıkış ülkesinden ihraç edilmiş veya fiili ithali yapılmış mal mukabili işlemleri ve bankalarca poliçeleri kabul edilmiş veya aval verilmiş kabul kredili işlemleri kapsam dışında tutuldu.

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