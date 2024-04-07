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Yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı.

AA7 Nisan 2024 Pazar 07:14 - Güncelleme:
Yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının ardından havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi isabet eden iki kişi yaralandı.

İl Seçim Kurulunun, itiraz üzerine Siverek'te seçimin yenilenmesine karar vermesi sonrası bir grup, silahla havaya ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Kale Mahallesi'ndeki M.K. (10) ile Ofis Mahallesi'ndeki R.P. (22), yorgun mermilerin isabet etmesiyle yaralandı.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polisin hava ateş açan kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

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