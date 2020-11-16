16 Kasım 2020 Pazartesi 18:59 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:00

YouTube’da paylaşılan ve sosyal medyada gündeme gelen Kur’an-ı Kerim’in yırtılmasıyla ilgili olan kişi hakkında açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, YouTube’da paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen Kur’an-ı Kerim’in yırtılmasıyla ilgili olan kişi hakkında açıklama yaptı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Emniyet açıklamasında kişi hakkında tespit çalışması yapıldığı bildirilerek, “Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya’da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 16 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır.

Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya’da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir.



