3 Ekim 2025 Cuma
Güncel

YouTuber Fatih Altaylı için hesap vakti: En az 5 yıl hapsi isteniyor

Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı'nın yargılanmasına bugün başlanacak.

IHA3 Ekim 2025 Cuma 11:04
YouTuber Fatih Altaylı için hesap vakti: En az 5 yıl hapsi isteniyor
YouTuber Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube hesabında 20 Haziran günü yaptığı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi

Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti.

Fatih Altaylı hakkında iddianame hazır... "Cumhurbaşkanını tehdit" suçu

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Altaylı'nın yargılanmasına Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda bugün başlanacak.

Fatih Altaylı tutuklandı

