YouTuber Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube hesabında 20 Haziran günü yaptığı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi
Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti.
Fatih Altaylı hakkında iddianame hazır... "Cumhurbaşkanını tehdit" suçu
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Altaylı'nın yargılanmasına Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda bugün başlanacak.
Fatih Altaylı tutuklandı