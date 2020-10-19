Yozgatlı profesör, köy köy gezip öğrencilere bilim okuryazarlığı kazandırmaya çalışıyor

DHA 19 Ekim 2020 Pazartesi 15:04 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 15:04

Çayırelen ilçesine bağlı Kaletepe köyünde doğan Mustafa Böyükata, ilkokulu köyünde okudu. Devlet Parasız Yatılı sınavına giren Böyükata, Kayseri'de ortaokul ve liseyi tamamladı. 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) fizik öğretmenliğini kazanan Böyükata, 1993 yılında üniversiteden mezun oldu. 2001 yılında Yozgat Bozok Üniversitesinde görevine başlayan Böyükata, halen üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.

2012 yılından bu yana ise sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimler veren Prof. Dr. Böyükata, ayrıca bir yıldır köy okullarını ziyaret ediyor. Prof. Dr. Böyükata arkadaşlarından, çeşitli derneklerden ve düzenlediği kampanyalarda topladığı kitapları, gittiği köy okullarında öğrencilere hediye ediyor. Köylerin ismine göre, 'Hisarbey'den Farabi çıkabilir', 'Bayındırhüyük'ten Akşemseddin çıkabilir' gibi isimlerle etkinlik düzenleyen Prof. Dr. Böyükata, öğrencilere bilim ve bilim adamları hakkında bilgi vererek, sorularını cevaplıyor.

'BİLİM İNSANLARININ HAYATLARINDAN ÖRNEKLER VERİYORUZ'

Devlete ve millete olan borcunu, kendisi gibi köylerde okuyan öğrencilere yol göstererek ödemek istediğini belirten Prof. Dr. Böyükata, "Çocuklarımızın gittiği okullardan hem de öğretmenlerimizden gelen talepler üzerine proje danışmanlığı eğitimlerine yöneldik. Köylerde ise gönüllü olarak verdiğimiz eğitimler devam ediyor. Buradaki asıl amacımız; öğrencilere daha erken yaşlarda bilim okuryazarlığını kazandırmak. O yönde bir farkındalık oluşturabilmek. Kısmen farkında oldukları konularda meraklarını giderebilmek. Meraklarını uyandırıp canlı tutabilmek. Bu amaçla yaptığımız faaliyetlerde bilim insanlarının hayatlarından örnekler veriyoruz" dedi.