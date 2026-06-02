  Yozgat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Yozgat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 2 kişi, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

AA2 Haziran 2026 Salı 17:21 - Güncelleme:
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Eren Gök, hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 hasta olduğunu söyledi.

Hastalığın insanlara kene aracılığıyla bulaştığını anımsatan Gök, özellikle tarım, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan kişilerin kene ile daha sık karşılaştığını ifade etti. Gök, "Kene tuttuğu zaman eğer virüs taşıyorsa hastalığı kişilere de bulaştırıyor. İlk belirtileri, halsizlik, ateş, kas ağrısı, bulantı, kusma olarak herhangi bir hastalık gibi başlıyor. Daha sonra kanamalarla seyrediyor. Eğer hastalık ağır seyrederse ölüme kadar gidebiliyor." diye konuştu.

Gök, hastaneye KKKA hastalığı tanısıyla gelen 3 hastadan 2'sinin tedavisinin sürdüğünü, birinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Hastanede KKKA hastalığı tanısıyla tedavi gören Cengiz Berk de yaşadığı sürecin oldukça zor geçtiğini ifade ederek, kenenin asla hafife alınmaması gerektiğine dikkati çekti.

  • KKKA tedavisi
  • Yozgat hastanesi
  • Kırım Kongo Ateşi

