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Yozgat'ta baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri erken açtı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Yozgat'ta baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri, yüzünü gösterdi.

IHA9 Şubat 2024 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Yozgat'ta baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri erken açtı
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Yozgat'ta hava sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyretmesiyle çiğdem çiçekleri erken açtı. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve genellikle Mart ve Nisan aylarında açan çiğdem çiçekleri, bu yıl havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış mevsiminde açtı. İlkbahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilen çiğdem çiçekleri, toprak üstünde boy göstermeye başladı. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde toprak örtüsünü sarıya boyayan çiğdem çiçeklerinin açtığını gören vatandaşlar da hayrete düştü.

Kış mevsiminde açan çiğdemleri ilk defa gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı. Ben bu yaşa kadar bu mevsimde hiçbir zaman çiğdemlerin çiçek açtığını görmedim. Yağmur ve kar yağmasını bekliyoruz. Normalde Mart ve Nisan aylarında açardı. Karasal iklime sahibiz. Bu mevsimde çiğdemlerin çiçek açması normal değil, şaşırdım" dedi.

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