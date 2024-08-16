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Yozgat'ta bıçaklı saldırı: 1 çocuk öldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 13:59 - Güncelleme:
Yozgat'ta bıçaklı saldırı: 1 çocuk öldü
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İddiaya göre, Z.Y. (17), Salih Paşa Camisi önünde sohbet ettiği F.Ü. (14) ve E.G'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L'yi (61) de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.Ü, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

F.Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi.

  • Yozgat
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