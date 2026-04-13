  • Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 13:13
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespitine ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu ile 4 SIM kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Diğer zanlı ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

  • deas operasyonu
  • yozgat tutuklama
  • terör örgütü

