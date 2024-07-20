İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Yozgat'ta feci kaza: 4 ölü

Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
Yozgat'ta feci kaza: 4 ölü
ABONE OL

A.A.D. (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde A.A. (28) idaresindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.A. (52) ve M.A'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü A.A. da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.