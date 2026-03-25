  • Yozgat'ta kan donduran cinayet... Evladını öldürüp çöpe atan anneye müebbet
Güncel

Yozgat'ta kan donduran cinayet... Evladını öldürüp çöpe atan anneye müebbet

Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğunu öldüren ve çöpe atan anneye müebbet hapis cezası verildi.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 18:36
Yozgat'ta kan donduran cinayet... Evladını öldürüp çöpe atan anneye müebbet
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöpe attığı iddiasıyla yargılanan kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Merve Sağın (35) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sağın'a "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

- OLAY

Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Merve Sağın 11 Ocak 2025'te, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirmiş, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti.

Gözaltına alınan kadın, 14 Ocak 2025'te tutuklanmış, aynı gün emniyet ve jandarma ekiplerince çöplükte arama başlatılmıştı.

