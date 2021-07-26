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Yozgat'ta Kovid-19 aşısı yoğunluğu

Yozgat'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için kurulan çadırın önünde yoğunluğa neden oldu. Aşı olan vatandaşlardan Şefika Özben, dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiğini belirterek, 'Aşı ile ancak önüne geçilecek. Ankara'da oturuyorum izinde olduğum için ikinci aşımı memleketimde oldum.' dedi.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:41 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:41
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Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan aşı çadırı önüne gelen vatandaşlara sırayla aşı yapıldı. Sağlık ekipleri saat 15.00'e kadar 150 kişiye aşı uyguladı.

Aşı olan vatandaşlardan Şefika Özben, dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiğini belirterek, "Aşı ile ancak önüne geçilecek. Ankara'da oturuyorum izinde olduğum için ikinci aşımı memleketimde oldum." dedi.

Öte yandan Yozgat Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan aşı olmasını isteyerek, "Aşı olmak sizleri hasta olmaktan, hasta olursanız hastalığı ağır geçirmekten ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktan korur. Yarın geç olabilir. Aşınızı yaptırın, güvende olun." ifadesini kullandı.

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