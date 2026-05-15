Güncel

Yozgat'ta öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 2 öğrenci ve servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 17:47 - Güncelleme:
Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, "Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor." dedi.

