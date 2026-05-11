Yozgat'ta zincirleme kaza: 4 otomobil birbirine girdi

Yozgat'ın en işlek noktalarından biri olan Adliye Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası korkulu anlar yaşattı. Peş peşe 4 otomobilin birbirine çarpmasıyla 7 kişi yaralandı ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olması, kazanın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Kent merkezindeki Adliye Kavşağı'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.