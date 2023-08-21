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  • Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Mükremin köyü yakınlarında gece saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

IHA21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Sivas'tan İstanbul'a giden Adem T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Adem T. ile birlikte 11 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 20 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sorgun ve Yozgat kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan biri daha doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazanın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

  • Sorgun Otobüs Kazası
  • Yozgat Mükremin Köyü
  • Gece Kazası

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