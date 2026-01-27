24 TV'de yer alan analiz habere göre, terör örgütleri YPG, FETÖ ile siyasi partilerden KDP, CHP ve DEM aynı amaç doğrultusunda birleşmiş görünüyor. Kara propaganda da birleşen tarafların amacının terör örgütü lehine kamuoyu oluşturup Suriye ve Türkiye'yi baskı altına alarak terörle mücadele konusunda gereğini yerine getiremez hale getirmek olduğu biliniyor.

TERÖRÜN KOLLARI KESİLİYOR

Suriye'de 15 günlük ateşkes zaman zaman alevlenen çatışmalara rağmen devam ediyor. Operasyonlarına devam eden Suriye güvenlik güçleri, Irak'a açılan Yarubiye sınır kapısının kontrolünü ele geçirdi. Terör örgütü YPG'nin elinde sadece Kuzey Irak Yönetimine açılan Semelka sınır kapısı kaldı. Irak sınırından Cevadiye-Çil Ağa yönünde kara yolunu kesme çabaları devam etti.

Suriye'deki gelişmelerin ardından IKBY'nin eski Başkanı Başkanı Mesud Barzani dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barzani, "İş Kürtlere yönelik bir saldırı boyutuna varırsa işte o zaman her şeye hazırız. Kürtleri bölgeden yok etmek gibi bir plan varsa, o vakit hepimiz biriz." dedi.

ALGI PEŞİNDE KOŞMAYA BAŞLADILAR

24 TV'deki analize göre, Mesut Barzani de hedefin Kürtler değil terör örgütü YPG olduğunu biliyor. Ancak bunu çarpıtmanın bir nedeni var. Törer örgütü lojistik desteğini Irak sınırını kullanarak sağlıyor.

Analize göre, örgütün Irak'la bağının kesilme ihtimali KDP, YPG, FETÖ, DEM ve CHP'yi birleştirmiş görünüyor. FETÖ'cüler asılsız iddialarla Kobani üzerinden algı oluşturmaya çalışırken, CHP'nin Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise, "Kadınların saçlarının kesildiği, çocukların açlıktan ve soğuktan öldüğü sahneleri bütün dünya izliyor." diyerek algı oluşturma çalıştı.

DEM Parti'li Ayşegül Doğan da "Bütün dünyanın gözü önünde donarak açlıktan, yaşam hakkına, temel insan hakkına erişememeden dolayı ölmemeli çocuklar." diyerek yalana sarıldı.

KARA PROPAGANDAYA SARILDILAR

FETÖ'cüler, CHP ve DEM Parti Aynularab'daki ölümlerin Suriye ordusunun ablukasından kaynaklandığına yönelik bir kara propaganda çabası içine girdi. Taraflar açıklamaları ve fiilleriyle, gerçekte Şam yönetiminin YPG ile Irak arasındaki geçişgenliği engelleme çabasını hedef aldı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin 18 Ocak şartlarının altına imza atmamak için kamuoyu oluşturma çabasına FETÖ, CHP ve DEM de omuz verdi.

TÜRKİYE'DEN AYNULARAB'A YARDIM ELİ

Tüm bu kara propaganda çabasına rağmen, hem Suriye'den hem de Türkiye tarafından Aynularab'a insani yardım gidiyor. Son olarak AFAD 11 tırlık bir malzeme sevki gerçekleştirdi, devamı da gelecek. Şam yönetimi de insani koridorlar açarak kentin ihtiyaçlarını karşılıyor.