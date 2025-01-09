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YPG Suriye'de kontrolü kaybetti! Bir darbe daha

Terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci hızlandı. Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 kadın terörist teslim oldu.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
YPG Suriye'de kontrolü kaybetti! Bir darbe daha
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Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

Bu kapsamda Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 10 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürülen, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar'da uzun yıllar faaliyet gösteren, son yıllarda Suriye'de bulunan, ağır silah ve el yapımı patlayıcı eğitimi aldığı belirlenen kadın terörist, teslim olması için ikna edildi.

Terör örgütünden kaçan kadın terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde teslim olan terörist sayısı 5 oldu.

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