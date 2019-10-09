20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8488
  • 6,4246
  • 283.321
  • 100672
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik hazırlandığı Barış Pınarı Harekatı, Resulayn'daki YPG mevzilerinin vurulmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını tüm dünyaya bizzat duyurdu.

  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik hazırlandığı Barış Pınarı Harekatı, Resulayn'daki YPG mevzilerinin vurulmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını tüm dünyaya bizzat duyurdu.

İşte Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dakika dakika gelişmeler...

16.50 - Dışişleri Bakanlığı: BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır 

16.47 - Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak #BarışPınarıHarekatı ile ilgili bilgi verdi

16.45 - Bakan ÇavuşoğluHarekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir. 

16.35 - Türk savaş uçakları Tel Abyad ve Resulayn'daki YPG/PKK mevzilerini vuruyor

16.32 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan #BarışPınarıHarekatı’nda kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum.

16.20 - Erdoğan'ın Twitter mesajını 'acil' koduyla dünyaya duyuran Reuters haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde hava saldırılarının topçu ateşiyle desteklendiğini aktarıyor.

16.18 -  AA, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdiğini duyurdu.

16.12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: #BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

16.10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

16.07 - Türk savaş uçaklarının Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'daki terör hedeflerini vurduğu bildiriliyor.

16.05 - ABD askerlerinin çekildiği Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK mevzilerinde patlama sesleri duyuldu. Bölgeden duman yükseliyor

Emniyet Müdürü Altuğ Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türkiye'nin harekatı zorunlu ve meşrudur'

'Türkiye'nin harekatı zorunlu ve meşrudur'

Çocukları zorla silah altına aldılar, okulları karargah yaptılar

Çocukları zorla silah altına aldılar, okulları karargah yaptılar

İstanbul'da vahşet! Evine girdiği kadının boğazını kesti

İstanbul'da vahşet! Evine girdiği kadının boğazını kesti

Türkiye ile ABD arasında harekat öncesi 'güvenli bölge' teması

Türkiye ile ABD arasında harekat öncesi 'güvenli bölge' teması

Trump'tan 'Ortadoğu' itirafı: O silahlar yoktu

Trump'tan 'Ortadoğu' itirafı: O silahlar yoktu

O ilimizde zengin doğal gaz rezervi bulundu

O ilimizde zengin doğal gaz rezervi bulundu

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını her türlü terörizme karşı destekliyoruz'

Kan donduran olay: Tartıştığı eşini öldürüp, polisi aradı

Kan donduran olay: Tartıştığı eşini öldürüp, polisi aradı
 

POPÜLER HABERLER

Doktor ile hasta yakını birbirine girdi! İşte o anlar

Doktor ile hasta yakını birbirine girdi! İşte o anlar

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

Midye sevenler dikkat! Hepatit A olabilirsiniz...

Sadece Türklere özgü komik davranışlar

Sadece Türklere özgü komik davranışlar

Güreş Şampiyonası'na torna atölyesinde hazırlanıyor

Güreş Şampiyonası'na torna atölyesinde hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA