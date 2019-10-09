Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik hazırlandığı Barış Pınarı Harekatı, Resulayn'daki YPG mevzilerinin vurulmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını tüm dünyaya bizzat duyurdu.

İşte Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dakika dakika gelişmeler...

16.50 - Dışişleri Bakanlığı: BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır

16.47 - Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak #BarışPınarıHarekatı ile ilgili bilgi verdi

16.45 - Bakan Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir.

16.35 - Türk savaş uçakları Tel Abyad ve Resulayn'daki YPG/PKK mevzilerini vuruyor

16.32 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan #BarışPınarıHarekatı’nda kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum.

16.20 - Erdoğan'ın Twitter mesajını 'acil' koduyla dünyaya duyuran Reuters haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde hava saldırılarının topçu ateşiyle desteklendiğini aktarıyor.

16.18 - AA, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdiğini duyurdu.

16.12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: #BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

16.10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

16.07 - Türk savaş uçaklarının Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'daki terör hedeflerini vurduğu bildiriliyor.

16.05 - ABD askerlerinin çekildiği Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK mevzilerinde patlama sesleri duyuldu. Bölgeden duman yükseliyor