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Terör örgütü YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde Ermenilere ait bir kiliseyi karargaha çevirdiği görüldü.

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AA'nın görüntülediği kilisede, papazın dua etmek ya da vaaz vermek üzere kullandığı kısmın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleriyle donatıldığı göze çarpıyor.

Elebaşının iki ayrı posterinin asılı bulunduğu duvarda, bunların hemen üzerinde haç ve diğer dini semboller yer alıyor.

Ermenilerin "horan" adını verdikleri bu bölüm, Hıristiyanlar açısından mahremiyeti bulunan ve sadece papazın girebileceği bir alan olarak biliniyor.

Kilisenin diğer duvarında da üzerinde Ermenice yazılar bulunan ve vaftiz havuzunun yer aldığı bir bölüm görünüyor.

- Kilise, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarıldı

Teröristlerin gasp ederek ibadete kapattıkları ve böylece karargah haline getirdikleri anlaşılan kilise, Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'dan kurtarıldıktan sonra korumaya alındı.

Kilisenin güvenliğini sağlayan Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından Ebu Abdo, AA'ya yaptığı açıklamada, "Tel Abyad ilçe merkezine girdiğimizde kiliseye yaklaşmadık. Çatışmalardan zarar görmesini istemedik. Hıristiyan ve Ermeni kardeşlerimize, Tel Abyad'a dönmeleri çağrısında bulunuyoruz. Kiliselerine gelip ibadetlerini yapabilirler. Biz kardeşiz." ifadelerini kullandı.

YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere ait evlerin yanı sıra ibadethanelere de yuvalanarak Türkiye topraklarına saldırılar düzenlemişti.

Örgüt, özellikle minarelere keskin nişancılar konuşlandırmıştı.

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