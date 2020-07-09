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YPG/PKK, işgal ettiği bölgede 400 genci zorla silah altına aldı

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Haseke'de 400 genci rastgele yakalayarak, zorla silah altına aldı. Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 11:08 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 11:09
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Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde yaşayan sivillere hayatı zindan etmeyi sürdürüyor.

Baas rejimi yöntemlerine başvurarak bir yandan baskı ve silah gücüyle halkı yıldırmaya çalışan teröristler, bir yandan da hain planlarına sivilleri alet etmeyi amaçlıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler işgal ettikleri bölgelerde 18-35 yaşlarındaki kişileri alıkoymaya hız verdi.

YPG/PKK'lı teröristler bu kapsamda ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ve kırsalındaki Kamışlı, Amude ve Malikiyye ilçeleri ile Dırbasiye beldesindeki gençleri yakalamak için devriyelerini sıklaştırdı.

Örgütün kontrol noktalarında ise yaya ve araçlar durdurularak kimlik ve yaş kontrolü yapılıyor.

Kaynaklar, teröristlerin ayrıca Haseke'deki söz konusu yerleşimlerin giriş ve çıkışlarını kapatarak gençlerin kaçmasını engellediğini kaydetti.

Terör örgütü böylece son bir haftada sadece Haseke ilinde 400 genci rastgele yakalayarak, zorla silah altına aldı.

Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.

YPG/PKK Suriye'de kaçırdığı veya alıkoyduklarının beyinlerini ideolojik olarak yıkayarak silahlı eğitim verirken, kaçmayı düşünenleri ise tehdit ediyor.

- Kız çocuklarını da kaçırıyorlar

Saflarını zorla alıkoyduğu gençlerle güçlendirmeyi amaçlayan terör örgütü, son 1,5 aydır da çocukları kaçırmaya yoğunlaştı.

Bu ay içerisinde ikisi kız 4 çocuk teröristlerce kaçırılarak silah altına alınmıştı.

Geçen ayda da YPG/PKK 11-17 yaşlarında çok sayıda kız çocuğunu kaçırarak ailelerinden koparmıştı.

Çocuklarından haber alamayan aileler, yavrularının serbest bırakılmasını bekliyor.

Geçen sene Barış Pınarı Harekatı öncesi "seferberlik" ilan eden YPG/PKK, Ekim 2019'da harekatın başlamasıyla onlarca kişiyi yakalamıştı.

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