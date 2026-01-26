İSTANBUL 18°C / 11°C
  • YPG'ye 15 gün süre verildi: Terör örgütlerinin Suriye'den çekilme vaktidir
Güncel

YPG'ye 15 gün süre verildi: Terör örgütlerinin Suriye'den çekilme vaktidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütlerinin Suriye'den çekilme vakitlerinin geldiğini belirterek, 'Bölgedeki, bütün farklı unsurlar yeni Suriye yönetiminin parçası olmalı, Suriye yönetiminde herkesin işin içerisine katılabileceği bir demokratik sürecin önü açılmalıdır. Suriye'yi hiç kimse terör örgütlere vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın' dedi.

HABER MERKEZİ26 Ocak 2026 Pazartesi 13:16
YPG'ye 15 gün süre verildi: Terör örgütlerinin Suriye'den çekilme vaktidir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye ile İspanya arasında fevkalade olumlu bir gündem söz konusudur.

Her iki ülkenin liderleri arasında fevkalade uyumlu ilişkiler yürütülmektedir.

Ticaret alanında, özellikle savunma sanayinde, enerjide, yenilenebilir enerjide ve denizcilik sektöründe fevkalade güçlü ilişkilerimiz mevcuttur ve bunların ileriye götürülmesi için de büyük bir potansiyelin var olduğunu bugünkü görüşmelerde bir kere daha görmüş olduk.

"SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ KALMAMALI"

Bölgedeki, bütün farklı unsurlar yeni Suriye yönetiminin parçası olmalı, Suriye yönetiminde herkesin işin içerisine katılabileceği bir demokratik sürecin önü açılmalıdır. Suriye'yi hiç kimse terör örgütlere vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın

