TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye ile İspanya arasında fevkalade olumlu bir gündem söz konusudur.

Her iki ülkenin liderleri arasında fevkalade uyumlu ilişkiler yürütülmektedir.

Ticaret alanında, özellikle savunma sanayinde, enerjide, yenilenebilir enerjide ve denizcilik sektöründe fevkalade güçlü ilişkilerimiz mevcuttur ve bunların ileriye götürülmesi için de büyük bir potansiyelin var olduğunu bugünkü görüşmelerde bir kere daha görmüş olduk.

"SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ KALMAMALI"

Bölgedeki, bütün farklı unsurlar yeni Suriye yönetiminin parçası olmalı, Suriye yönetiminde herkesin işin içerisine katılabileceği bir demokratik sürecin önü açılmalıdır. Suriye'yi hiç kimse terör örgütlere vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın