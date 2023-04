Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İHA ve SİHA'ların Erbakan Hoca'nın hayali olduğunu söyledi.

Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret eden Erbakan, 7'li Masa olarak ifade edilen blokun Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadığını söyledi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, "Tam tersine vereceği zararlar var, bu bir karanlık ittifaktır" diyen Fatih Erbakan, "Hem manevi ve milli konular noktasında hem ekonomi hem de dış politika noktasında söylemleri, vaatleri, hedefleri, ortaya koydukları görüşler Türkiye'ye zarar getirecek görüşlerdir. 7. ortak HDP'nin desteği değil, bir de PKK'nın desteği de açıkça ortaya çıktı. PKK'nın ve FETÖ'nün yöneticileri açık bir şekilde desteklerini ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

7'Lİ MASA'NIN KARŞISINDA OLURDU

"Rahmetli Erbakan Hocamız da yaşasaydı 7'li Masa'nın karşısında olurdu" diyen Fatih Erbakan şöyle konuştu: "Erbakan Hocamızın hayallerinden biri yerli ve milli savunma sanayiine katma değer katacak olan teknolojik ürünlerin üretilip ihraç edilmesiydi. Bu yüzden yerli ve milli motor sanayisi gelişsin diye 1956 yılında ilk defa Gümüş Motor Fabrikası'nı kurdu. Her zaman bu hedef doğrultusunda çalışan Erbakan Hoca eğer şu an yaşamış olsaydı, 'İHA'lara ve SİHA'lara dokunacağız' diyen 7'li Masa'nın her daim karşısında yer alırdı."

AYASOFYA'NIN BAYRAKTARIYDI

Millet İttifakı'ndaki bazı partilerin yerli ve milli İHA, SİHA çalışmalarını durduracağı açıklaması üzerine Fatih Erbakan "Erbakan Hoca, İHA'ları SİHA'ları yerli ve milli savunma sanayiini en üst perdeden savunmuş ve bunun için mücadele etmiş bir insan" dedi. 7'li Masa'nın yedek partilerinin seçim bildirisinde "Zorunlu din dersinin kaldırılacağı, Diyanet'in kaldırılacağı" ifadelerinin yer aldığını ifade eden Erbakan, "Böyle bir yapıya Erbakan Hoca'nın destek olması asla mümkün olmazdı. Ayasofya'nın cami olması Erbakan Hocamızın en önemli hayallerinden, hocamız bunun bayraktarlığını yapmıştı" diye konuştu.

SAADET SEÇMENİ CUMHUR'A GEÇİYOR

"Saadet Partisi'nin, CHP listesinde seçime gitmeleri, oy vermek isteyen kitlesi üzerinde olumsuz bir etki oluşturdu" diyen Erbakan "Saadet Partisi'nin seçmenleri milli görüş tabanlı Erbakan Hoca'mızı seven ona bağlı olan insanlar, böyle bir noktada CHP'ye oy vermeyeceklerini düşünüyoruz. Bu da Millet İttifakı için de dezavantajdır" ifadelerini kullandı.