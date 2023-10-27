İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,195
  • EURO
    29,8203
  • ALTIN
    1817.41
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YRP'li Yüksel: Orta Doğu İsrail'in politikaları nedeniyle barışa hasret kaldı
Güncel

YRP'li Yüksel: Orta Doğu İsrail'in politikaları nedeniyle barışa hasret kaldı

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Orta Doğu'nun, İsrail'in politikaları nedeniyle barış, huzur ve refaha hasret kaldığını söyledi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 17:57 - Güncelleme:
YRP'li Yüksel: Orta Doğu İsrail'in politikaları nedeniyle barışa hasret kaldı
ABONE OL

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Orta Doğu'ya yerleştirildiği günden bu yana bölgede kan, gözyaşı, zulüm ve katliamların eksik olmadığını dile getiren Yüksel, "Orta Doğu, İsrail'in politikaları nedeniyle barış, huzur ve refaha hasret kaldı." dedi.

Bölgedeki terör, kaos ve katliamın tek sebebinin İsrail olduğunu ifade eden Yüksel, "Terör devleti İsrail'in katliamlarına ABD başta olmak üzere bütün Batı ülkeleri destek veriyor. Emperyalist güçler bölgeden çekilmediği sürece barışın gelmesi mümkün değildir. Çünkü bunlar İsrail'in işgal ve katliamlarına onay veriyorlar." diye konuştu.

Yüksel, sivillere yönelik hiçbir saldırının kabul edilmeyeceğini, hastane, okul ve mabetlerin bilinçli bir şeklide hedef alınmasının tam bir terör hareketi olduğunu söyledi.

Gazze'nin suyunu kesip altyapısını çökertmenin, okulları yıkmanın, insanların en temel ihtiyaçlara erişmesini engellemenin katliam ve terör olduğunu belirten Yüksel, bunlara sessiz kalınamayacağını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.