YRP'li Yüksel: Orta Doğu İsrail'in politikaları nedeniyle barışa hasret kaldı

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Orta Doğu'ya yerleştirildiği günden bu yana bölgede kan, gözyaşı, zulüm ve katliamların eksik olmadığını dile getiren Yüksel, "Orta Doğu, İsrail'in politikaları nedeniyle barış, huzur ve refaha hasret kaldı." dedi.

Bölgedeki terör, kaos ve katliamın tek sebebinin İsrail olduğunu ifade eden Yüksel, "Terör devleti İsrail'in katliamlarına ABD başta olmak üzere bütün Batı ülkeleri destek veriyor. Emperyalist güçler bölgeden çekilmediği sürece barışın gelmesi mümkün değildir. Çünkü bunlar İsrail'in işgal ve katliamlarına onay veriyorlar." diye konuştu.

Yüksel, sivillere yönelik hiçbir saldırının kabul edilmeyeceğini, hastane, okul ve mabetlerin bilinçli bir şeklide hedef alınmasının tam bir terör hareketi olduğunu söyledi.

Gazze'nin suyunu kesip altyapısını çökertmenin, okulları yıkmanın, insanların en temel ihtiyaçlara erişmesini engellemenin katliam ve terör olduğunu belirten Yüksel, bunlara sessiz kalınamayacağını kaydetti.