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Ysa dışı silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AA11 Nisan 2024 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Ysa dışı silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ümraniye'de suç organizasyonlarının ve suçların önlenmesi, genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen saha araştırmalarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki şüphelinin, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlendi.

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda B.A. yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca gövdesi, 23 şarjör, 26 sürgü yatağı, 9 tabanca sürgüsü, 2 tetik mekanizması, 7 icra mili ile kırık gövdeye sabitlenmiş silah namlusu ele geçirildi.

B.A. "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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