Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.
Yener'in açıklamalarından satır başları;
* Seçim süreci içerisinde tüm veriler siyasi partilerimizle paylaşılmıştır. Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır.
* 31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde katılım oranı %78.12 olarak gerçekleşti.
* 2 Haziran'da Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ve Güneykaya ilçelerinde seçimler yenilenecek.
* 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.