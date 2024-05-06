Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.

Yener'in açıklamalarından satır başları;

* Seçim süreci içerisinde tüm veriler siyasi partilerimizle paylaşılmıştır. Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır.

* 31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde katılım oranı %78.12 olarak gerçekleşti.

* 2 Haziran'da Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ve Güneykaya ilçelerinde seçimler yenilenecek.

* 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.