YSK Başkanı Yener: Seçim sorunsuz tamamlandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Veri girişi devam etmektedir. Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemlerine başlandı. Kurul birazdan toplanıp konuyu değerlendirecek.
Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır.
Yayın yasağı ile ilgili verilecek karar toplantısı birazdan başlayacak.