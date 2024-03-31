İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

YSK Başkanı Yener: Seçim sorunsuz tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 'Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandıkların veri girişleri sisteme verilmeye başlanmıştır.' dedi.

31 Mart 2024 Pazar 17:05 - Güncelleme:
YSK Başkanı Yener: Seçim sorunsuz tamamlandı
ABONE OL

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Veri girişi devam etmektedir. Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemlerine başlandı. Kurul birazdan toplanıp konuyu değerlendirecek.

Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır.

Yayın yasağı ile ilgili verilecek karar toplantısı birazdan başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.