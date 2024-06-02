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  • YSK Başkanı Yener'den 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen seçimlere yönelik açıklama
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YSK Başkanı Yener'den 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen seçimlere yönelik açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili, 'Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor.' değerlendirmesinde bulundu.

AA2 Haziran 2024 Pazar 14:05 - Güncelleme:
YSK Başkanı Yener'den 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen seçimlere yönelik açıklama
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31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi sürüyor.

YSK Başkanı Yener, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin sorunsuz olarak devam ettiğini bildirdi ve bu şekilde devam etmesini temenni etti.

Yener, saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılacağını anımsatarak, "21.00'den önce yayın yasağının kaldırıp kaldırılmayacağına kurul olarak karar verip sizlere duyuracağız. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.

  • YSK Başkanı Ahmet Yener
  • Yüksek Seçim Kurulu
  • yerel seçimler

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