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YSK Başkanı Yener'den yerel seçimlere ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 'Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor.' dedi.

AA/TRT Haber31 Mart 2024 Pazar 10:00 - Güncelleme:
YSK Başkanı Yener'den yerel seçimlere ilişkin açıklama
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YSK Başkanı Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Oy kullanmadan önce açıklama yapan Yener, seçimle ilgili bilgi verdi.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum" dedi.

TÜRKİYE SANDIĞA GİDİYOR

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

  • oy verme işlemleri
  • ilçe seçim kurulları
  • YSK Başkanı Ahmet Yener

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