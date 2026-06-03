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  • CHP'ye mutlak butlan reddinin gerekçesi açıklandı... ''Denetleme mümkün değil''
Güncel

CHP'ye mutlak butlan reddinin gerekçesi açıklandı... ''Denetleme mümkün değil''

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu reddinin gerekçesini açıkladı. Gerekçede, 'YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil.' denildi.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2026 Çarşamba 12:59 - Güncelleme:
CHP'ye mutlak butlan reddinin gerekçesi açıklandı... ''Denetleme mümkün değil''
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Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu reddinin gerekçesini açıkladı. Gerekçede, "YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil." denildi.

Gerekçede "Bölge adliye mahkemesi kararı, devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar da bulunmamaktadır" denildi

  • mutlak butlan
  • gerekçe

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