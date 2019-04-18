YSK, HDP'nin KHK itirazını reddetti

YSK, HDP'nin "KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların ikinci en çok oy alan adaya verilmesi" yönündeki karara yaptığı itirazı reddetti.

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ye itirazda bulunulmuş, YSK de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu adaylar yerine ikinci en çok oyu alan adaya mazbata verilmesi kararlaştırılmıştı.

YSK, HDP'NİN TALEBİNİ REDDETTİ

HDP, YSK'nin bu kararına itiraz etti. HDP'nin itirazını bugün görüşen YSK, talebi oy çokluğuyla reddetti.