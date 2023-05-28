Isparta seçim sonuçları için geri sayım başladı. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olurken, oy sayımı başladı. Peki, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Isparta'da hangi aday nr kadar oy aldı? İşte, Isparta seçim sonuçları

28 Mayıs'ta tüm Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Isparta Seçim Sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanı belirleme açısından 11 Milyon 350 bin 969 seçmen ile kritik bir rol oynayacak. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Isparta'da hangi Cumhurbaşkanı adayı kazandı? İşte YSK verileri doğrultusunda Isparta seçim sonuçları 2023

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YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre yayın organları saat 18:00'e kadar seçim hakkında yayın yapamayacak. Sandıkların kapanmasının ardından YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 18:00 - 21:00 saatleri arasında basın kuruluşları tarafından paylaşılacak.