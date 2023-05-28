İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YSK Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 2023 Isparta 2. tur seçim sonuçları
Güncel

YSK Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 2023 Isparta 2. tur seçim sonuçları

Isparta Seçim Sonuçları için oy sayımı başladı. 2023 yılı Cumhurbaşkanı Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. turunda Isparta'da hangi aday ne kadar oy aldı? 28 Mayıs 2023 Isparta seçim sonuçlarını kim kazandı? İşte Isparta seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

28 Mayıs 2023 Pazar 17:47 - Güncelleme:
YSK Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! 2023 Isparta 2. tur seçim sonuçları
ABONE OL

Isparta seçim sonuçları için geri sayım başladı. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olurken, oy sayımı başladı. Peki, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Isparta'da hangi aday nr kadar oy aldı? İşte, Isparta seçim sonuçları

28 Mayıs'ta tüm Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Isparta Seçim Sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanı belirleme açısından 11 Milyon 350 bin 969 seçmen ile kritik bir rol oynayacak. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Isparta'da hangi Cumhurbaşkanı adayı kazandı? İşte YSK verileri doğrultusunda Isparta seçim sonuçları 2023

YSK ISPARTA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre yayın organları saat 18:00'e kadar seçim hakkında yayın yapamayacak. Sandıkların kapanmasının ardından YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 18:00 - 21:00 saatleri arasında basın kuruluşları tarafından paylaşılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.