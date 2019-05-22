YSK İstanbul'da seçimin iptaline ilişkin gerekçeli kararı açıkladı

YSK tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281'dir. Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili YSK'nin daha önceden vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı bulunmamaktadır." denildi.